Szegvár azóta leköszönt képviselő-testülete szeptember 26-i ülésén úgy döntött, hogy az önkormányzat mintegy tízezer euró értékben, azaz négymillió forint támogatással segíti az árvíz sújtotta lengyel testvértelepülésüket, Lewin Brzeskit. A támogatást már át is utalták. Közzétettek egy számlaszámot is, ahová a lakosság is megteheti felajánlását. Aki támogatni kívánja Lewin Brzeskit, az alábbi bankszámlaszámon teheti meg: OTP Bank 11735005-15726786-10020009. A közlemény rovatban kérik feltüntetni: „Lengyel adomány”.

Fotó: Kovács Erika/ Illusztráció