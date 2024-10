Hétfőn esküt tesz a polgármester, valamint a képviselők, megállapítják a tiszteletdíjakat is. Az alakuló ülésen két bizottságot hoznak létre, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot, valamint az Ifjúsági és Népjóléti Bizottságot. Alpolgármestert is választanak. Döntést hoznak a közös hivatallal kapcsolatban. Mint ismeretes, Hódmezővásárhely néhány napja leköszönt közgyűlése 60 millió forintos fejlesztési támogatást szavazott meg Mártélynak, ha januártól is a közös hivatalban maradnak. Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere akkor azt mondta, kiszámolták a jövő évi várható szolidaritási adó összegét és rájöttek, hogy rosszabbul járnak, ha egyedül folytatják tovább. Ambrus István, Mártély polgármestere szerint viszont Vásárhely felajánlása meglepő és vicces is, 2022-ben, amikor bajban voltak az lőző polgármester miatt, Hódmezővásárhely a kérés ellenére sem segített.

Alakuló ülés lesz Mártélyon Fotó: Kovács Erika