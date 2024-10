Összesen 21 kiállítónk lesz. Többségében oktatási intézmények vesznek részt az egész napos rendezvényen: a fő támogató Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum mellett kitelepül a Szegedi Szakképzési Centrum és az Alföldi Agrárszakképzési Centrum is. Az iskolaválasztás előtt álló fiatalok mellett azonban várjuk a felnőttképzés iránt érdeklődőket, illetve az álláskeresőket is. Munkaajánlatokkal ott lesz velünk a rendőrség, a toborzóiroda, illetve a biztosítási és pénzügyi szektor képviselői. De bemutatjuk a Délmagyarország nyitott pozícióit is