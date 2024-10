Terráriumi állatok gondozásával ismerkedtek az egyik vásárhelyi állatbarát óvodában az állatok világnapja alkalmából. Leopárdgekkó, afrikai óriáscsiga és fehér orrú sün, de még csótány és kínai csíkos teknős is járt a gyerekek között; Gyovai Máté és Gyovai-Tóth Eszter, az Állatos percek csapata saját állataikat vitték el az ismeretterjesztő programra. Lapunknak pedig a terrarisztika rejtelmeiről is meséltek.

A terráriumi állatok lenyűgözték az óvodásokat és nyoma sem volt a félelemnek. Fotó: Tábori Szilvia

Terráriumi állatok és az óvodások

Máté és Eszter otthon számtalan kecskét, kutyát, selyemtyúkot, törpemalacot, macskát és különféle közkedvelt és kevéssé ismert terráriumi állatot tartanak. Mindig szeretnék megmutatni az óvodásoknak, hogy a terráriumi állatok is különösen szeretetreméltóak, és esetükben a felelős gondozás ugyanolyan fontos, mint mondjuk egy házi kedvencként tartott kutya vagy macska esetében.

A gyerekek kérdésre azt is elmondták, nem véletlenül hallani például meglepően sok természetben kóborló, feltehetően megunt és szabadon engedett teknősről. Sokan nem mérik fel, hogy akár 25-30 évig élhetnek, az pedig hosszú távú elköteleződéssel és felelősséggel jár. Ahogy azt sem feltétlenül tudják, hogy egy szabadon engedett inváziós faj az őshonos egyedeket veszélyezteti.

Tréningezett hüllők

Az Állati Percek tagjai az állatbarát óvoda címet először elnyert vásárhelyi intézményben a legkedveltebb egyedeket mutatták be, a tapasztalatok szerint a gyerekek ilyen és ehhez hasonló terráriumi állatot kérnek szüleiktől otthonra. Ezért is fontos, hogy megismerjék őket és a tartásuk alap elvárásait, feltételeit, onnan kezdve, hogy miként szabad és érdemes hozzájuk nyúlni, miként kell gondozni, etetni. Azt is elmondták, hogy az olyan nagyobb hüllők, mint a varánusz vagy zöld leguán, de a legtöbb kígyó gondozása, tartása is már összetettebb feladat, komoly szaktudás kell hozzá.

A bemutatókra, ismeretterjesztő foglalkozásokra vitt állatokat pedig mindig tréninggel készítik fel arra, hogy gyakran kézbe veszik és esetleg simogatják őket.