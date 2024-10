A falugyűlésen röpködtek a mínuszok. Ambrózfalva pénzügyi hiánya 80 millió forint.

Ambrózfalva új képviselő-testülete hatalmas hiánnyal szembesült. Fotó: Kovács Erika

Ambrózfalva úszik az adósságban

A polgármester és a képviselők az elmúlt három héten nagyon sokat dolgoztak azon, hogy képbe kerüljenek a település valós anyagi helyzetével.

– Az eltűnt pénz mellett még legalább ennyi a hiányunk – jelentette be Nagy Szabolcs polgármester, amire a lakosság soraiból döbbent moraj volt a válasz. Erre senki nem számított.

– Már a 40 milliónál is tudtuk, hogy ezt a helyzetet önerőből nem tudjuk megoldani, csak állami segítséggel. Az egyeztetéseket megkezdtük és van remény, mert rajtunk kívül álló okokból alakult ki ez a helyzet, amit most megörököltünk – fogalmazott Nagy Szabolcs.

Az önkormányzati lakások ügye is napirenden volt

A polgármester tájékoztatójában azt is kiemelte, hogy az elmúlt hetekben az önkormányzati lakásokban élőkkel is kommunikáltak – már ki hajlandó volt erre. Kiderült, többeknek nincs élő szerződésük, vagy ha mégis, az határozatlan idejű. Többen nem fizetik a lakbért és közüzemi tartozásaik is vannak, ami tarthatatlan.

Nagy Szabolcs bejelentette, a közös hivatalt a jövőben nem Csanádalberti székhellyel képzelik el, hanem Makóval, erről október 30-án rendkívüli ülésen döntenek. Az előzetes tárgyalásokat már megkezdték a várossal.

Bevételt csinálnak, amiből csak tudnak

Nagy Szabolcs azt is hangsúlyozta, mindenből megpróbálnak bevételt csinálni. Az önkormányzat és a faluház közötti üzletek bérlőjével például új szerződést kötnek, havi 30 ezer forintot kell majd a vállalkozónak fizetnie, akkor is, ha nem végez kereskedelmi tevékenységet. Az önkormányzati lakásokhoz tartozó garázsokat is kiadják pályázat útján.