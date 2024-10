Pályázati forrásból valósíthatták meg az árpádhalmi egészségház fejlesztését.

Új nyílászárókat, új tetőt is kapott az árpádhalmi egészségházát magába foglaló épületrész. Fotó: Kovács Erika

Méltatlanok voltak a körülmények

– Nagyon elégedettek a lakosok a helyi háziorvossal, azzal a körülménnyel azonban, amelyben a rendelés zajlik, azzal nem Kerestük a lehetőséget, hogy jobb feltételeket teremtsünk helyben az egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez. A Magyar Falu Program jóvoltából nyertünk 3 millió 800 ezer forintot – tudtuk meg Vágó Miklóstól, Árpádhalom polgármesterétől .

Az elnyert, önerőt nem igénylő pályázatból elsőként az önkormányzattal egy épületben lévő rendelő fölötti tetőt újították fel. A vizesblokkokat újraburkolták. Új nyílászárókat is beépítettek.

Saját költségből újítják fel a mozgáskorlátozotti feljárót

– Az előírások szerint babakocsi tárolóra is szükség van az orvosi rendelőkhöz. Kívül a bejárat mellett azt is megoldották a kivitelezők. Úgyhogy most már ha esik az eső, a babakocsik sem áznak, amíg az édesanyák a kisgyermekükkel az orvosnál, vagy a védőnőnél vannak – említette meg Vágó Miklós. A polgármester arról is beszélt, hogy a lépcső és a mozgáskorlátozotti feljáró már nem fért bele a költségvetésbe, holott azokra is nagyon ráférne a felújítás, úgyhogy ezt saját költségvetésből oldják meg.

Új székeket vettek az árpádhalmi egészségházban

Vágó Miklós hangsúlyozta, az árpádhalmiak nagyon örültek a felújításnak, mert az egészségház már nagyon elavult volt. A váróban például már nem volt egy normális ülőalkalmatosság sem. Saját forrásból most új várótermi székeket is vásároltak.