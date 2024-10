Az ásotthalmi Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hetedik és nyolcadik osztály látogatott kedden a Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskola és Szilágyi Mihály Kollégiumba. A kirándulást a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara szervezte, a szervezet komoly pályaorientációs tevékenységet folytat.

Ásotthalmi általános iskolások látogattak a mórahalmi szakképző iskolába, ahol közös játékba is bevették őket.

Fotó: Karnok Csaba

A diákok egy része járt a Vanilla étteremben, miközben a másik osztály az iskolát járta körbe és ismerkedett meg mind a négy ágazati képzéssel: a vendéglátással, a sporttal, oktatással és informatikával. A tankonyhán Pápai Péter szakács szakoktató szórakoztatta a nyolcadikosokat, remek showműsort varázsolt a végzős általános iskolásoknak, akik az egész délelőttöt itt töltötték. Így bőven volt idejük átsétálni a szakképző iskolához tartozó Szilágyi Mihály Kollégiumba is. Alaposan végig járták az épületet, benéztek a teakonyhába és a nővérszobába is, de egy lakószobát is megtekintettek.