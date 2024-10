– Ezen a szigeten tapasztaltam meg az emberi teljességet – említette Athoszon megélt legfontosabb élményét Bíró István görögkatolikus parókus. A görögországi, 56 kilométer hosszú, tíz-egynéhány kilométer széles szigeten húsz kolostor van. Ezek közül Bíró atya háromba jutott el. Csoportjuk puritán szállását a szerzetesekétől szigorúan elkülönítették, ugyanakkor együtt étkezhettek velük. Kiderült, halat olykor fogyasztanak, de más húst nem, csak zöldséget. Athosz kolostorairól azt mondta, lenyűgöző szépségűek, az ottani liturgikus hagyományok pedig mércéül szolgálnak a görögkatolikus közösségeknek. Ez az ortodox vallás egyik fő központja.

Athosz szigetére ilyen vízummal léphetett be Bíró István makói parókus. Fotó: Szabó Imre

Athosz elzárkózik

Elhangzott: a teokratikus köztársaságként működő festői szépségű szigetre nem csak hölgyek, de még egyszerű turisták sem tehetik be a lábukat – 855 óta. A zarándokok számát is korlátozzák: naponta csak százhúszan jöhetnek be, köztük mindössze tízen lehetnek nem ortodoxok. Azért veszik ezt szigorúan, mert szeretnék, ha az itteni szerzetesek elvonultságát minél kevésbé zavarnák. Ők egyébként ettől függetlenül szívesen beszélgetnek, ha valaki megszólítja őket.

Elhozott egy szkémát is

Az útról különleges emléktárgyakat is hazahozott: többek között egy kicsinyített szentképet megjelenítő hűtőmágnest, tömjént, az ottani forrás ásványvizét és egy kis liturgikus olajat is. Valamint egy úgynevezett szkémát, amit a szerzetesek viselnek a ruhájuk alatt, miután letették a fogadalmat. Elárulta: a József Attila Könyvtárban tartott előadása címéül azért választotta azt, hogy Athosz, a vágy és a remény szigete, mert egész életében vágyott arra, hogy eljuthasson oda – egyébként korábban is megpróbált többször, de nem járt sikerrel. És reméli, vissza is térhet majd.