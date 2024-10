Elekes Zoltán, a Szent-Györgyi Albert Rotary Club elnöke köszöntötte a résztvevőket csütörtök délután az Ásotthalom külterületén található Back-kápolna előtt. A három szegedi klub tagjai azért gyűltek össze, hogy megemlékezzenek elhunyt tagjaikról. A helyszínválasztást az indokolta, hogy Begavári Back Bernát építtette a kápolnát, ő volt a szegedi rotary klub alapító tagja és első elnöke.

Az ásotthalmi Back-kápolna előtt elhunyt tagjaira emlékezett a három szegedi rotary klub csütörtökön. Fotó: Karnok Csaba

Papp Renáta, Ásotthalom polgármestere a település nevében a kápolna fontosságáról, közösségteremtő és közösségmegtartó erejéről beszélt és követendő példának nevezte a rotarysok megemlékezését.

Bozsó Miklós, a Szent-Györgyi Albert Rotary Club nevében beszélt az emléktábla történetéről és annak fontosságáról.

– 2003 és 2005 között öt barátunk hunyt el. 2005 nyarán Havass Zoltánnal arról beszélgettünk, hogy a 2001-ben felavatott Back Bernát emléktáblája mellé a saját halottaink emléktábláját is helyezzük el. A táblát Takarics Tibor zákányszéki sírköves készítette el. 2005 szeptember elsején a nyitó klubülésünket itt tartottuk, ahol ökumenikus istentisztelet keretében emlékeztünk meg halottainkról. A kápolna falára egy gránit táblát helyzetünk el, amelyre elhunyt rotarys tagjaink nevét vésettük fel. A megemlékezést azóta minden évben megtartjuk itt a kápolnánál. Először a Rotary Club Szeged Tisza, majd a Szeged-Dóm is is csatlakozott az emlékállításhoz és a halottak napi megemlékezéshez – mondta Bozsó Miklós.

Fotó: Karnok Csaba

A kápolna és a névadó történetét is ismertették röviden. Begavári Back Bernát a magyar malomipar egyik prominens üzletembere, politikus, műgyűjtő volt. Back és neje egy kápolnát építettek korán elhunyt fiuk Back Ottó emlékére, aki egy műtéti beavatkozás következtében hunyt el. A Czike Gábor által tervezett szürke téglás kápolnát Glattfelder Gyula püspök nem az erdő szélére, hanem Ásotthalomhoz közelebb kívánta felépíteni, de Back Bernát ragaszkodott az eredeti elképzeléséhez, mondván hogy az egyszerű, paraszti munkát végző emberekhez közel legyen az Isten háza.