Bálint Sándor szavaival nyitotta meg Barna Gábor etnográfus kutatóprofesszor a hitvalló néprajztudós születésének 120. évfordulója alkalmából rendezett konferenciát, amelynek kedden a Gál Ferenc Egyetem adott otthont.

Dux László, a GFE rektora avatóbeszédében Bálint Sándor állhatatosságát hangsúlyozta. Fotó: Karnok Csaba

Alig van nemesebb emberi érzés, mint a kegyelet, az ősök érdeméről, életük példájáról való hálás megemlékezés

– idézte a „legszögedibb szögedit”, hozzátéve, hogy a konferencia is ezt a nemes érzést hivatott szolgálni.

Csodára várva

A GFE frissen bemutatkozott Bálint Sándor Vallási Kultúrakutató Csoportja, valamint a Szeged-Csanádi Egyházmegye által szervezett konferencia nyitóelőadásában Serfőző Levente oktatási püspöki helynök adott átfogó képet Bálint Sándor élő tiszteletéről egyházmegyénkben, továbbá boldoggá avatásának aktuális állásáról.

Rámutatott, hogy az elmúlt öt évben többek között az alsóvárosi és a felsővárosi templom, a röszkei plébánia, a Bálint Sándor Cserkészcsapat, a Karolina és a szegedi Piarista iskola, a Napsugaras Tájház, a GFE és az egyházmegye is kiállításokkal, megemlékezésekkel, zarándoklattal, diákvetélkedővel éltette a néprajztudós emlékét és tiszteletét.

Serfőző Levente arra is kitért, hogy Ferenc pápa 2021-ben már elismerte Bálint Sándor hősies erényeit. Azóta immár tisztelőin múlik, hogy mikor teljesedhet be a boldoggá avatás folyamata. Minél többen imádkoznak ugyanis közbenjárásáért, annál nagyobb az esély egy csoda, egy imameghallgatás megvalósulására. Arra, hogy a szolgáló szeretet ízig-vérig szegedi szentjeként tisztelhessük, aki bebizonyította, hogy a 20. században is megvalósítható a Krisztus-hordozó, hitvalló, teljes élet.

Bálint Sándor lakóházánál avattak emléktáblát

Délután emléktáblát avattak a Magyar Művészeti Akadémia Szegedi Regionális Munkacsoportja, a Szeged-Csanádi Egyházmegye és az önkormányzat együttműködésében Bálint Sándor egykori Tömörkény utcai lakóházánál, ahol 1942-től haláláig, 1980-ig élt.

Dux László, a GFE rektora avatóbeszédében Bálint Sándor állhatatosságát emelte ki. Üldözték, lehallgatták, eltávolították a katedráról, perbe fogták, 26-an súgtak be róla.