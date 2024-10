A becsületkassza megmutatja, hogy a bizalom mennyire alapvető a társadalmi együttélésben. Hiszek abban, hogy a bizalom és a tisztesség mindig megtérül. A becsületkassza a kisebb közösségekben működik jól, ahol a kölcsönös bizalom alapvető érték. De ez nem csak egy falu, hanem egy városrész, vagy egy utca is lehet. A becsületkassza nemcsak gazdasági, hanem erkölcsi kihívást is jelent: vajon az emberek tisztességesek maradnak-e akkor is, ha senki sem figyeli őket? Bordányban igen. Lehet példát venni róluk.