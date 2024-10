Tíz éve árulja a tököt az utcán becsületkasszás módszerrel a bordányi Butty Bertold. Most is ott sorakoznak a portájuk előtt a különböző fajtájú és méretű tökök. Annyira népszerű a tökvásár, hogy már külön polcrendszert is készítettek a portékának. A kerítést is halloween tökökkel díszítették.

Előtte a nagybani piacon értékesítettük a tököt, de forgalmas helyen lakunk és egyre nagyobb igény mutatkozott rá itt, a belterületen is

– mondta.

Egyre népszerűbb a faragni való halloweentök, ma már ezt legalább annyian keresik mint a sütőtököt. A halloweentök, mint Bertold mondta, nem ehető, íze olyan mint a takarmánytöké, nincs cukortartalma, ezért nem finom. Sütőtöknek a téli tököket nevezik, amelyeket biológiai érettségükben szednek le, így a bennük levő magok szaporításra alkalmasak. Ellenben az a tök, amelyet halloween-tök néven árulnak, biológiailag a cukkini, a patisszon és a spárgatök rokona. A halloweentökök tehát inkább dekorációs célokat szolgálnak, nem pedig étkezési célra való. Sokan keresik most a göcsörtös halloweentököt is. A becsületkasszával kapcsolatban tíz év alatt még nem voltak rossz tapasztalatai a bordányi gazdának.

Bertoldék nyolc-tíz féle tököt árulnak. de van, akinek ez sem elég. Elmesélte, hogy volt, aki megkérdezte tőle, van-e náluk kifaragott tök.

Nem is értettem a kérdést, hiszen pont az a lényeg, hogy együtt faragjuk ki a gyerekekkel, vagy a családunkkal. Szomorú, ha valaki ezt a másfél-két órát sem bírja ki

– mondta.

