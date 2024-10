Becsületkasszás tökvásárt rendeztek szerda délután a mórahalmi Nyár utcában, a Szent László Katolikus Általános Iskola Tökmagbirtokra keresztelt tankertjében. A kert hátsó részében hosszú tömött sorokban sorakoznak a felállított tökök. Ott volt Pálföldi Anett igazgató is, aki azt mondta, jelentős az érdeklődés, ami részben a szülők kíváncsiságának is köszönhető. Sokan szerették volna megnézni az iskola tankertjét. Ha pedig már ott voltak, vásároltak is.

Sütőtökért ment az első osztályos Levi és anyukája a mórahalmi Szent László Katolikus Általános Iskola tankertjébe. Becsületkasszás vásár volt. Fotó: Török János

Mint az igazgatónőtől megtudtuk, nagylelkű adományokat adtak a tökökért cserébe. A pénz jó helyre megy, visszaforgatják a Tökmagbirtok fejlesztésébe. Amikor ott voltunk, az első osztályos Makra Levente válogatott tököt édesanyjával. Levi azt mondta, a sült tököt szereti a legjobban, az az egyik kedvence.