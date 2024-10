– El is áztunk érte – mutatta a levelet az ásotthalmi erdészeti iskolában Huszka Zoltán, Simon Sándor és Sarokin Zoltán. Az Alföldi ASzC Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium diákjai egészen Budapestig utaztak egy falevélért.

Ha menni kell, menni kell. Bedős fiatalok Budapestig utaztak a mogyorós hólyagfa leveléért. Fotó: Török János

Az erdőművelő-fakitermelő szakmunkásoknak a szakmai vizsgájuk része egy portfóliókészítés. Ez 20 állományalkotó fafajból készül, amelyet egy prezentáción mutatnak be. A technikus képzésben pedig elengedhetetlen a sokkal szélesebb körű fa- és cserjeismeret, sőt lágyszárú növények ismerete is, és így a technikus tanulók is elkezdték a növénygyűjteményeket készíteni. Mindegyik évben más feladatuk van, vagy falevelet gyűjtenek, vagy hajtást, rügyeket, illetve terméseket. Így áll össze az, hogy a felismerés vizsgára remélhetőleg nagyon jól fel tudnak készülni, és amikor majd a kezükbe kapnak a vizsgán néhány levelet, rügyet, termést, akkor azt nekik 60 százalék felett kell teljesíteni, hogy folytathassák a vizsgájukat.

Így már érthető, miért volt ennyire fontos a fiataloknak a mogyorós hólyagfa levele. A fiatalok a Plantnet, egy kép alapján működő növényhatározó alkalmazás segítségével találták meg a növényt, majd elindultak érte Budapestre. Szerették volna egy kis kirándulással összekapcsolni a tanulmányutat, a Gellért-hegyre vágytak, de annyira esett az eső, hogy az elmaradt, és egy közeli bevásárlóközpontban kötöttek ki.

Már tervezik a következő kirándulást. Fotó: Török János

– Nem akartam a vakvilágba menni, biztosra mentem. Amikor odaértem, ahol a térkép mutatta, egy fát kerestem, de kiderült, hogy a nevével ellentétben ez egy cserje – mesélte Zoltán, aki még ekkor sem volt biztos abban, hogy jó helyen jár, de a növény földön lévő barna magja meggyőzte. A nagy sikerre való tekintettel, a fiatalok már tervezik a következő kirándulást, akkor erdei iszalagot keresnek majd.