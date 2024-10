Változás 32 perce

A bölcsődés gyermekek után akkor is fizetni kell gondozási díjat, ha a kicsi beteg

Az elköltöző és ezt be nem jelentő családok miatt hozták a rendelkezést, de nem őket sújtja, hanem azokat, akik nemcsak beíratták, hanem járatják is a gyermeküket a bölcsődébe. December elsejétől ugyanis azokon a napokon is kell fizetniük Hódmezővásárhelyen a bölcsődés gyermekek szüleinek gondozási díjat, ha a kisgyermek beteg és otthon marad. Erről döntött a megyei jogú város új közgyűlése.

Három helyszínen töltik napjaikat a bölcsődés gyermekek a városban, a Hóvirág utcai Katicában, az Oldalkosár utcai Aprótalpakban és a Teleki utcai Zsebibabában. A bölcsődés gyerekek előfordul, hogy betegek. Eddig azokon a napokon nem kellett a szülőknek gondozási díjat fizetniük. December elsejétől ez megszűnik. Illusztráció: Shutterstock Katica, Aprótalpak és Zsebibaba A Katica Bölcsőde idén január végétől 164 férőhelyről 180 férőhelyesre bővült, az Aprótalpak Bölcsőde 106, a Zsebibaba Bölcsőde 26 férőhellyel rendelkezik. A 3 tagintézményben most már összesen 312 férőhelyen, 12 gondozási egységben, 25 csoportszobában zajlik a gyermekek nevelése-gondozása. Az egységekben 4-4 szakképzett kisgyermeknevelő, valamint 1-1 bölcsődei dajka látja el a napi feladatokat. A bölcsődei alapellátás biztosítása mellett nagy hangsúlyt fektetnek a sajátos nevelési igényű, SNI-s, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermekek ellátására is. Erről a város legutóbbi közgyűlésén esett szó. Bölcsődés gyermekek: A szüleik gondozási- és étkezési díjat fizetnek A Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde több napirendben is szerepelt az előző közgyűlésen. Az ott zajló munka értékelése mellett azt is megszavazták a képviselők, hogy ezentúl azokon a napokon is fizetniük kell a szülőknek gondozási díjat, amikor a gyermekük betegség miatt otthon marad. A bölcsődék esetében külön térítési díjat kell meghatározni a gyermekek gondozására, nevelésére, nappali ellátására és külön az étkezésre. A jogszabály szerint a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, tartósan beteg, fogyatékkal élő, a védelembe vett, az átmeneti gondozásban, nevelőszülőknél, vagy nevelőotthonban nevelkedő gyermekek után, illetve a három, vagy annál több gyermeket nevelő családoknak nem kell gondozási díjat fizetniük, mindenki másnak viszont igen. A négy sávból három maradt Hódmezővásárhely a gondozási díjakat eddig négy sávban határozták meg. Ha az egy főre jutó jövedelem 60 ezer forint alatt volt, akkor napi 140 forintot kellett fizetni, 110 ezer forintig 310-et, afölött pedig pedig 480 forint volt a gondozási díj azokra a napokra, amikor a bölcsődében voltak a gyermekek. Ha valaki nem vitt jövedelemigazolást, akkor napi 1300 forintba került a gondozási díj. Ez utóbbi kategóriába senki nem tartozik, minden bölcsődés szülei leadták a jövedelemigazolásukat. Az első kategória, a napi 140 forintos is kiüresedett, valószínűleg az elmúlt évek minimálbér emeléseinek köszönhetően. Ezért ezt a sávot a közgyűlés megszüntette.

Kis Andrea, korábbi jogkörétől megfosztott alpolgármester, volt önkormányzati képviselő javaslatára néhány éve az önkormányzat rendeletbe foglalta, hogy azokon a napokon, amikor a bölcsődés kisgyermekek betegség vagy családi okok miatt távol maradtak, akkor azokra a napokra sem kellett gondozási díjat fizetni, ami jelentős könnyebbség volt a családoknak. December elsejétől ez megszűnik, a napidíjat akkor is fizetni kell, ha a gyermek például beteg, már pedig ez a bölcsődéseknél igen gyakran előfordul. A közgyűlésen elhangzott, ezt a Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde vezetése kezdeményezte, mert ezzel csökkenne a bölcsődébe nem járó, de a jogviszony megszüntetését nem kezdeményező szülők miatt feleslegesen fenntartott férőhelyek kihasználatlansága.

