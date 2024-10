Újabb épület bontása borzolja a régi ingatlanokért, épületekért aggódó szegediek kedélyeit leginkább a közösségi médiában. Néhány hete kezdték el bontani a szegedi Szent István tér és Imre utca sarkán álló épületet. A munkálatok jól haladnak, mára teljesen eltűnt róla a tető, a területet hetekkel ezelőtt körbekerítették. A szegeder.hu számolt be elsőként a hírről, hogy a Szent István téri, egyébként külsőleg jó állapotúnak tűnő házról még 2021 nyarán terjedt el az egyik helyi, várostörténeti tematikájú közösségi oldalon, hogy lebontják. Ezen pletykákra az épület tulajdonosa akkor még úgy reagált, hogy semmi konkrét tervük nincs, amelyben bontás is szerepel. Ez olvasható a Szegedi emlékkeresők Facebook-csoport 2021. július 8-i bejegyzésében.

Autósboltból társasház lesz. Bontják a szegedi Szent István tér és Imre utca sarkán lévő épületet. Fotó: Karnok Csaba

A céget 1986-ban id. Kiss Béla alapította mint családi vállalkozást, feleségével és kisfiával. A Szent István téren nyitott autóalkatrész szaküzletben kezdetben KGST gyártmányú autók számára forgalmaztak alkatrészeket, majd folyamatosan nőtt a cég. Információnk szerint az autósbolt csak ideiglenesen költözik át a szomszédba. A helyére társasház épül, amelynek az aljában üzlethelyiséget is kialakítanak majd és oda költözik vissza az Autó Centrál.

Fotó: Karnok Csaba

Mivel az épület nem számít műemléki védettségűnek, ezért a tulajdonos azt csinál vele, amit akar, tehát – mint ahogy most történik – le is bonthatja. A korábbi tervek szerint az egyemeletes épület helyére egy ötszintes – földszint, három emelet és tetőtér – társasház épül, a telek eddig kihasználatlan részét is beépítik, a garázsbejáró pedig az Imre utca felől épül meg. A külső borítás anyaga szálcement lesz. A műanyag nyílászárók is sötét, antracitszínűek lesznek a tervek alapján, a homlokzatot üvegkorlátos erkélyek sora fogja megtörni. Öt lakást terveztek, emellett lesz benne két iroda, valamint az előbb említett üzlethelyiség.