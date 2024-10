Ahogy arról a helyi hírportál beszámolt, megtartotta alakuló ülését a bordányi képviselő-testület a Faluház dísztermében. Bordányban nem történt változás, így a korábbi tagok ülhettek ismét a képviselői székekbe.

Az ünnepi ülés kezdetén, a nyáron megválasztott új képviselők elsőként az alakuló ülés napirendjét hagyták jóvá, majd a képviselők, ezt követően pedig a Tanács Gábor polgármester eskütétele következett. A munkát a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatával folytatták, az elfogadott új SZMSZ értelmében az eddigi három helyett két állandó bizottsággal (Egészségügyi, Oktatási és Szociális, valamint Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési) dolgozik majd a testület. A korábbi mezőgazdasági bizottsági feladatkörök beolvadnak a két állandó bizottság feladatköreibe.

Az alakuló ülésen az alpolgármester választása és eskütétele is megtörtént, az elmúlt ciklusokhoz hasonlóan Kiss-Patik Péter látja el a feladatot. Döntés született a polgármester, alpolgármester, a képviselők és a bizottsági tagok illetményéről, tiszteletdíjáról és költségtérítéséről is. A település tagságával működő társulásokba is delegáltak tagot képviselőink és a Dél-Alföldi Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodás módosítását is jóváhagyták az ülés végén. Az idei évben még két alkalommal, várhatóan október és december közepén üléseznek a képviselők.