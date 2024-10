Városi legendaként kering, hogy a bécsi Rossauer laktanya építésze állítólag megölte magát, mert elfelejtett vécéket tervezni az épületbe. Ebből is látszik, mennyire fontos a mellékhelyiség.

Érdekes és szokatlan látvány a magányos mobil budi a Bertalan-hídon, de a szabály, az szabály és ha menni kell, menni kell. Fotó: Arany T. János

Van az interneten egy kiváló kezdeményezés, a jarokelo.hu, amely 2012 óta segít a városlakóknak abban, hogy jelezhessék a kátyúkat, letört szemeteseket, lekopott zebrákat és egyéb közterületi problémákat a lakóhelyükön. Itt gyakori panasz a mobil vécé hiánya, vagy pont ellenkezőleg, az építkezés után ott felejtett egység.

Építkezéseken az építési (felvonulási) munkahelyek létesítésére vonatkozó előírásokat a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről tartalmazza. Ebben többek között az áll, hogy organizációs tervet kell készíteni, aminek tartalmaznia kell a vécék telepítési helyének kijelölését.

Ennyire fontos dolog a kulturált ürítés és ebből is látszik, ez egyáltalán nem vicc. De azért akkor is vicces a magányos mobilvécé szegedi Bertalan-híd közepén. Még egy nyitott lakat is lóg rajta kívülről. Mondjuk, ha a reggeli vagy délutáni csúcsforgalomban a dugóban állva a hídon jön rá valakire a szükség mintegy kirobbanó erővel, akkor gond egy szál se, ott a budi. Egy darabig.