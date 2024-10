– Egy éve Csongrád-Csanád főispánja, és elég sok mindent történt ez alatt az idő alatt. Kezdjük talán az egyik legfontosabbal, a BYD gyárral. Ebben a beruházásban milyen szerepe van a kormányhivatalnak?

Teljes rálátásunk van tehát a BYD gyár építésére és a jövőben a működésre is –mondta Salgó László munkatársunknak. Fotó: Karnok Csaba

– Valóban, Magyarország egyik legnagyobb értékű beruházása zajlik Szegeden, a BYD egy évi 300 ezer járműt gyártó üzemet épít a város közelében. Hogy ennek jelentőségét érzékeltessem, ez több, mint bármelyik másik magyarországi autógyár kapacitása. A kormányhivatal elsősorban mint engedélyező hatóság jár el, és érvényesíti a legszigorúbb környezetvédelmi, építésügyi előírások betartását a beruházóval, sőt október eleje óta az iparbiztonsági, vízvédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartását is mi végezzük. Teljes rálátásunk van tehát a BYD gyár építésére és a jövőben a működésre is, a különböző hatósági területek összehangoltan, hatékonyan tudják szavatolni a szigorú előírások betartását.

Komoly hatása lesz a BYD gyárnak

– Ezen kívül a kisajátításokat is a hivatal intézi. Természetesen folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a vármegyei társhatóságokkal, ezért a beruházó minden tevékenységéről tudunk. Fontos tudni, hogy október elején a beruházó megkapta a magasépítési engedélyét négy csarnokra, elkezdődtek a tartó oszlopok, pillérek építési folyamatai. A végső összeszerelő üzem 800x200 méteres csarnoka is elkezdett kinőni a földből. A kormányhivatal ezen kívül a beruházás térségre gyakorolt hatását is nyomon követi, ugyanis a cél az, hogy beruházásból fakadó gazdasági előnyöket a legjobban használhassa ki a régió.

– Lesz elég munkaerő?

– A beruházás nem csupán azoknak tud hosszú távon munkát biztosítani, akik jelenleg a gyár közvetlen környezetében vagy a vármegyében élnek. A környező térségből várhatóan egy jelentős ingázási és erőteljes közelebb költözési hullám indul meg. A beruházás Bács-Kiskun vármegye déli és Békés vármegye dél-nyugati részén is pozitív hatást gyakorol, ahol van még munkaerő tartalék. A környező települések lakosságszáma nőhet a beruházás réven, ami miatt a helyi közszolgáltatások, közművek fejlesztése is szükségesség válhat, mindezek a már ott élők javára is válhatnak.