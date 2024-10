Az idei családi nap a Mórahalmi Lurkó Világ Óvodában az állatvédelem jegyében zajlott. Az intézmény dolgozói fontosnak tartják, hogy felhívják a figyelmet környezetünk élővilágára.

Fotó: Mórahalmi Lurkó Világ Óvoda

Pedagógusként alapvető feladatuknak érzik, hogy a „nem szeretem” állatokat is elfogadtassák a gyermekekkel, hogy felismerjék, őket is óvni kell, ők is szerethetőek. Ennek érdekében kétnapos bemutatót rendeztek az óvodai csoportoknak a kevésbé kedvelt állatokról a könyvtár támogatásával. A családi napon pedig sok-sok játékkal, érdekességgel, rendőrkutya-bemutatóval és finomságokkal várták a gyerekeket, családjaikkal együtt.