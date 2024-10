Kutyák és önkéntesek is rendkívül fáradtan, de boldogan tértek nyugovóra a csongrádi állatmenhely, az Új Esély Állatvédő és Állatmentő Alapítvány legutóbbi nyílt napja után. Saját bevallásuk szerint is ez volt az eddig legjobb ilyen rendezvényük: sokat készültek, aznap kora reggeltől késő estig mindannyian talpon voltak. De megérte.

A csongrádi állatmenhely önkénteseit meghatotta a nyílt napjuk iránti érdeklődés. Fotó: Tábori Szilvia

Az egyik résztvevő azt mesélte, bár régóta csongrádi lakos, mégis most először látogatott el a menhelyre. Tartott tőle, hogy szívszorító hangulat várja, ezért vette rá nehezen magát az első látogatásra. Most mégis csatlakozott elkötelezett állatvédő családtagjaihoz. Fenntartásai és félelme gyorsan szertefoszlott: a menhelyen gondozott állatok láthatóan kiegyensúlyozottak, fizikailag és ami számára különösen meglepő és megnyugtató, mindannyian mentálisan is jó állapotban vannak. Attól tartott, hogy szomorú szempárok tekintenek majd vissza rá a kennelekből, de nem ezt látta.

Sorra érkeztek a látogatók, gördültek be az autók, a legtöbben egymás után vitték sétára a menhely lakóit a közeli mezőre. A legtöbben nem is álltak meg egy sétánál, vitték a hálás, örökbefogadásra váró négylábúakat egymás után, szimpátia és válogatás nélkül. Hiánypótló élmény volt abban a váratlanul formálódott közösségben lenni a csongrádi állatmenhelyen: mintha nem számított volna sem a kutyák külseje, sem habitusa, vagy az egyébként oly’ fontos első szimpátia. Aznap mintha minden látogatót egyetlen szándék motivált volna: arra a néhány órára boldoggá tenni minél több mentett állatot. Akik közül egyébként a legtöbben elrettentő éveket hagytak maguk mögött.