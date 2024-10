Hatalmas változásokat éltek meg 2020 óta a Délalföldi Kertészek Szövetkezetének (DélKerTÉSZ) termelői is, az idei esztendőt is a gazdasági nehézségek és bizonytalanságok és az időjárás miatti termesztési nehézségek jellemezték – hangzott el pénteken az őszi hajtatási szakmai napon.

Nagypéter Sándor, a Dél-KerTÉSZ elnök-ügyvezetője vázolta a termelők helyzetét a hajtatási szakmai napon. Fotó: Kovács Erika

A forró nyár visszavetette a mennyiséget

– A tavaszi időjárás kedvezett a hajtatott paprika- és paradicsomtermelők számára. Már igen jó hozamokat kezdtünk vizionálni, mert a minőség és a mennyiség is jól alakult, de jöttek a kegyetlen nyári hónapok. Júliusban és augusztusban is rendkívüli mértékben legyengültek nemcsak a fóliákban, hanem az üvegházakban is a növények. A forróság visszavetette a mennyiséget. Ilyen rossz augusztusi mennyiségünk az elmúlt 10 évben nem volt. Sajnos ez már végigkíséri a szezont – fogalmazott megnyitóbeszédében Nagypéter Sándor, a DélKerTÉSZ elnök-ügyvezetője. Azt is megemlítette, vannak, akik szerint az idei nyár volt a következő évek leghűvösebb nyara, ő azonban nem ennyire borúlátó. Megjegyezte, az időjárás változékonysága és a természet korrigáló képessége sok mindenre képes.

A DélKerTÉSZ két év alatt 100 beruházást hajtott végre

– Nem kell pánikolni, de elégedetten hátradőlni sem. Akik ebből az ágazatból élnek, azoknak igenis foglalkozniuk kell a megváltozott körülményekkel, és számolni kell a hosszú forró nyári időszak növényekre gyakorolt hatásaival. Ugyancsak kihívást jelentenek növényi vírusok is. A kora tavaszi időszakban történő fellángolás után egy kicsit lecsillapodott a vírusok terjedése az állományokban, de sajnos a hőhullámban legyengült növényeket ismét megtámadta. Sok helyen menthetetlen állapotba kerültek, a tervezett kitakarításhoz képest jóval hamarabb kellett felszámolni az állományt – mondta el Nagypéter Sándor, aki a termelői árakról is beszélt, amivel kapcsolatban felemás érzéseik vannak. Azt viszont biztatónak nevezte, hogy a spanyolok visszatérnek a régi ültetési időszakukhoz, ami a hazai termelőknek kedvező lesz.

Nagypéter Sándor arról is beszámolt, hogy 2023-ban és 2024-ben csaknem száz beruházást valósítottak meg 3,7 milliárd forint értékben, több projektjük jelenleg is zajlik.