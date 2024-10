Akkora érdeklődés övezte a Memória Café programsorozat első, szeptemberi előadását, hogy a Somogyi-könyvtár alagsori klubjából rögvest a tágasabb, első emeleti térbe költöztették át a rendezvényt.

Az első demencia témakörét érintő előadásra akkora volt az érdeklődés, hogy a kezdés előtt át kellett költöztetni a Memória Cafét. Fotó: Szücs Márta Zita

Hozzátartozók és egyetemisták is érdeklődtek

A tervezett harminc-negyven fős közönség helyett több mint nyolcvanan vettek részt Benkő Sándor egyetemi magántanár, gerontológus előadásán, amely során több szemszögből közelítve igyekezett átfogó képet nyújtani a demencia tünetegyütteséről, valamint az ápolást érintő kérdésekről.

A sorozatot szervező Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület ügyvezető igazgatója, Szücs Márta Zita lapuknak elmondta, hogy az idősebb korosztály tagjai mellett demens családtagot gondozó hozzátartozók és az egészségügyi karon tanuló egyetemi hallgatók is szép számmal foglaltak helyet a közönség soraiban.

Tapasztalatcserére is lehetőség van

– Benkő Sándor orvosi nézőpontból vizsgálta a témát, nagy rálátással adott információkat a demenciáról. Aki demens családtagot gondoz, rendszerint elérkezik ahhoz a ponthoz, amikor belátja, hogy személyes érintettsége miatt már nem tudja jól kezelni a helyzetet. Nyilván mindenkit megvisel, ha a szerette, például a szülője már nem ismeri fel, közömbös, esetleg agresszív lesz, alapjaiban változik meg a személyisége. Az előadás végén több kérdést tettek fel hozzátartozók egyedi eseteikkel kapcsolatban, amelyekre választ is kaptak – mondta el Szücs Márta.

A programsorozat legfőbb célja ugyanis, hogy az érintett családok, gondozók, egészségügyi és szociális szakemberek, érdeklődők számára lehetőséget teremtsen arra, hogy tájékozódjanak, tabuk nélkül beszélhessenek, illetve megoszthassák tapasztalataikat arról, hogyan lehet együtt élni a demenciával.

Az esések témájával folytatják

Szücs Márta Zita elmondta, hogy a soron következő alkalommal, október 17-én, csütörtökön délután fél öttől Boros Edit MSc ápoló tart majd előadást az elesések és a balesetek megelőzése témájában.

– Boros Edit nagyon régóta kutatja a demenciát, tudományos igényű felméréseket is végzett a páciensei körében. Az elesések szintén nagy veszélyforrást jelentenek nem csak a demenciával küzdők, de általánosságban az idősebb korosztály tagjai számára. Az egyensúlyproblémák kezelése, az elesések megelőzése is fókuszba kerül az interaktív előadáson, amelynek résztvevői gyakorlati, technikai tanácsokat is kapnak majd – fejtette ki Szücs Márta Zita.