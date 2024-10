„Még karácsonykor is a családjog vizsgára tanultam. Emlékeztek milyen kemény volt?” – idézte fel egy alumnus nagy mosollyal fél évszázaddal ezelőtti élményét a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar épületében. Aztán az is kiderült, hogy végül sikerült a vizsga, de a sok magolás ellenére is jól megizzasztotta a professzor. Ehhez hasonló emlékek és kérdések sokaságától volt hangos szerdán a szegedi jogi kar aulája, ahol díszdiploma-átadó ünnepséget tartottak.

Vas-, gyémánt- és aranydiplomákat adományozott a kari tanács. Fotó: Karnok Csaba

Vas-, arany- és gyémántdiplomákat adományoztak

Három fő részére vasdiplomát, hét fő részére gyémántdiplomát és harminc fő részére aranydiplomát adományozott a kari tanács. A vasdiplomás alumnusok hatvanöt, a gyémántdiplomások hatvan, az aranydiplomások pedig ötven évvel ezelőtt szerezték meg diplomájukat.

Az SZTE ünnepi tanácsának elnöke Gellén Klára oktatási rektorhelyettes volt, további tagjai pedig Törőcsikné Görög Márta, a szegedi jogi kar dékánja és Epinger Ákos, a Hallgatói Önkormányzat elnöke voltak.

A dékán köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy a szegedi jogi kar minden tanévének három legfontosabb eseménye az elsőévesek eskütétele, a frissdiplomások diplomaosztója, valamint a díszdiplomák átadása. Törőcsikné Görög Márta rámutatott, hogy noha a szegedi jogi kar épülete a közelmúltban teljesen megújult, mégis több olyan kapocs maradt, amely egy életre összeköti a „lófaránál” végzett hallgatókat.

A „lófara nyelvét” beszéli a szegedi jogi kar

A legfontosabbként az értékrendet emelte ki, amit az SZTE oktatói változatlanul adnak át a jogászok újabb és újabb generációjának.

Egy nyelvet, a lófara nyelvét beszéljük. Itt nevelkedtünk, itt sajátítottuk el azokat a dogmatikai alapokat, amelyek bármilyen jogszabályi változás történjen is, mindig iránytűként hatnak. Gondolkodást sajátítottunk el, és ma sem azt sajátíttatjuk el a hallgatókkal, hogy hogyan kell a jogszabály szövegét megtanulni, hanem, hogy hogyan kell zárt logikai rendszereket felépíteni

– fogalmazott a dékán.

Arra is kitért, hogy amikor elolvasta a díszdiplomások életútját, minden esetben egy szorgalmas, a hivatás iránt elkötelezett életpályát ismert meg, amely példaként szolgál a szegedi jogi karon végzett jogászok újabb és újabb generációjának.