Két másik szegedi diák is plakettel zárta a döntőt

Emlékplakettet további két szegedi diák is kapott a versenyen. Felföldi Dorka Lelle, a Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum diákja, illetve Kerekes Kinga, a SZTE Kossuth Zsuzsa Technikum és Szakképző Iskola tanulója is a legjobbak között végzett. Kinga a Kazinczy Ferenc Társaság különdíját is megkapta.