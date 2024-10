Tóth-Molnár Edit, a SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar dékánja úgy fogalmazott, jó képet ad ez a rendezvény arról, hogy a magyar egészségügyi oktatás technikailag milyen jól felszerelt. – Itt élményeket szerezhetnek a fiatalok ezekkel a munkákkal kapcsolatban és remélhetőleg ennek köszönhetően felébred bennük a vágy, hogy a nehézségek ellenére is ezt a pályát válasszák. Ez pedig nagyon fontos, mert az egészségügy jövője a magasan kvalifikált szakszemélyzeten múlik – mondta.

Nem csak a lányoknak volt hasznos

Csütörtök délelőtt az Arany János Általános Iskola hetedikesei járták végig a standokat. – Eddig is ápoló akartam lenni, de most már biztos, hogy ebben az irányban tanulok tovább, mert nagyon tetszik – mesélte Szélpál Eliza Jázmin. De nem ő volt az egyetlen, aki talált itt kedvére valót: Pesztránszki Laura például fogorvosnak készül, ő is sokat megtudhatott erről a szakterületről. Sőt, a fiúk is megtalálhatták az őket érdeklő témákat. – A műszeres betegvizsgálat az tetszett. Meg az erőemelő és a mikroszkóp – sorolta Fodor Levente.

A rendezvény megszervezésében együttműködő partnereként az SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar, az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Ápolásvezetési és Szakdolgozói Oktatási Igazgatóság, a Magyar Ápolástudományi Társaság és az SZTE Kossuth Zsuzsanna Technikum és Szakképző Iskola is részt vesz. Az érdeklődőket még pénteken is várják az Árkád Szegedben.