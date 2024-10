Évente 380 milliárd forintot veszít a magyar lakosság az élelmiszer-pazarlással, egy főre számítva is mintegy negyvenezer forintot. Majdnem 600 ezer tonna élelmiszer-hulladék kerül a kukákba, abból 247 ezer tonna tiszta pazarlás. Ez fejenként átlagosan 62 kilogrammot jelent, és legalább a fele mennyiség megelőzhető lenne.

Az élelmiszer-pazarlás ellen küzdve nem csak erkölcsileg gazdagodunk. Fotó: Hegedűs Márta/MW

A Nébih felmérése szerint az elmúlt hét évben 22 százalékkal kevesebb felesleget termelünk ugyan, de egy négyfős család még így is évente átlagosan 160 ezer forintot dob ki a kukába. A magyar háztartásokban az elkerülhető élelmiszer-hulladék csaknem fele pedig készétel, azt követik a kidobott zöldségek és gyümölcsök, majd a pékáruk.

Bozókiné Szabó Ildikó hódmezővásárhelyi klímareferens szerint valóban volt egy optimista időszak, amikor a tudatosabb fogyasztás erőre kapott, részben az edukációs kampányok nyomán. Ám tapasztalata szerint az elmúlt két évben újfent alábbhagyott az éppen csak felfelé ívelő lelkesedés. A rohanó hétköznapokban ismét a túlfogyasztás felé billen a mérleg. Kevés figyelem és idő jut a tudatos vásárlásra. Azt tartja a leghatékonyabb megoldásnak, ha mindenki a saját pénztárcáján méri le az élelmiszer-pazarlás következményeit.

Mit tehetünk az élelmiszer-pazarlás ellen?

Jöhet a zöld bevásárlólista, a kamra- és hűtőmustra meg a kisebb adagok. A szakemberek és a Maradék nélkül programjában a Nébih is úgy fogalmaz: többnyire alulbecsüljük saját élelmiszerhulladék-termelésünket. Aki szeretné pontosan tudni, háztartása hol helyezkedik el az élelmiszer-pazarlási skálán, és melyek a legfontosabb beavatkozási pontok, annak érdemes csatlakoznia az országos háztartási élelmiszer-hulladék felméréséhez. A hulladéknaplót egy hétig vezetve felülvizsgálhatjuk saját konyhai szokásainkat, miközben hozzájárulunk az országos adatokhoz.

Bozókiné Szabó Ildikó arra is felhívta a figyelmet, hogy az otthoni felesleget számos szervezetnek felajánlhatjuk, Csongrád-Csanád vármegyében is. Ilyen például a közösségi oldalon is elérhető Re-formáló nonprofit szervezet, akik az Enni adok étel dobozokkal segítenek a rászorulókon, önkéntesek bevonásával. A környéken Mindszenten, Hódmezővásárhelyen és Szentesen is működtetnek átvevő pontokat.