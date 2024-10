Emléktúrát tartottak vasárnap a Szeged elleni amerikai légitámadások 80. évfordulója alkalmából. A megemlékezés délután 2 órakor indult a Móra Ferenc Múzeum előtti térről. A kétórás programban a résztvevők igyekeztek minél több olyan helyszínt bejárni, amelyek áldozatul estek az 1944-es légitámadásoknak. Az esemény célja, hogy tiszteletüket tegyék az áldozatok előtt, és felhívják a figyelmet a történelmi eseményekre. A megemlékezés szerdán a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal dísztermében egy konferenciával folytatódik, ahol további részleteket osztanak meg a légitámadásokkal kapcsolatban.

A rossz időben is megemlékeztek a légitámadásról. Fotó: Bodó Mihály

A szervezők azt írták, hogy a Szeged ellen végrehajtott amerikai légitámadások pusztításai tragikus elméket hordoznak mind az emberáldozatok, mind az anyagi károk tekintetében. Amellett, hogy kétséget kizáróan a támadásokat stratégiai célkitűzések mentén hajtották végre, a bombaszőnyegek több alkalommal a lakóövezetekbe csúsztak bele és egész utcasorokat taroltak le és tettek a földdel egyenlővé. A bombázások számos szegedi család, több generáció életét roppantották meg vagy tették örökre tönkre, a veszteségekkel pedig a mai napig együtt kell élnünk.

Ez év áprilisában már volt egy hasonló túra melyet akkor is és most is Oláh András Pál történész, levéltáros, a téma kutatója vezetett. A történésznek időközben megjelent a témával behatóan foglalkozó könyve, ami fontos támpontja volt programnak.