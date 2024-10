Öt évvel ezelőtt még 495-en voltunk. Sok idős lakosunk ment el, erre az időszakra esett a Covid-világjárvány is. Szeretnénk a fiataljainkat helyben tartani és új családokat is várunk Eperjesre. A költségvetésünket a sok adósságból sikerült úgy rendbe tennünk az elmúlt öt évben, hogy megtakarításunk is lett. Erre alapozva hozta létre a képviselő-testületünk a letelepedési támogatást, amire évente négy-öt millió forintot fordítanánk. Egymillió forintot adunk azoknak a családoknak, akik Eperjesre költöznének!