Különböző átmérőjű fa korongokat pakoltak ki az ásotthalmi erdészeti iskola barkácsszakkörös diákjai a földre. Hevert már néhány darab a padlón, de még nem állt össze a kép, hogyan is lesz ezekből medve, mire az egyik diák, Varga Fanni világosította fel a földhözragadt gondolkodású újságírót úgy, hogy elé tartotta a telefonját. A két-három különböző átmérőjű fa korongból állt össze végül a medve.

Szögi Brigitta és Túri Róbert, az ásotthalmi erdészeti iskola tanára a fa korongokból készülő medvét mutatja. Fotó: Arany T. János

Az Alföldi ASzC Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium barkácsszakkörén mindig történik valami érdekes. A fiatalok lelkesedése és kreativitás nem ismer határokat. Rendszeresek a túrabotfaragó-versenyek is, amit Bánhidy Zoltán kollégiumi nevelőtanár szokott meghirdetni. Legutóbb hét diák készített vándorbotot. Kézzel faragva, égetéssel, bőrrel és nyílheggyel díszítették a fiúk a botokat. Egyedi és különleges darabok készültek.

Cuki maci lesz a fa korongokból. Fotó: Arany T. János

A Túri Róbert tanár úr szakköréről és azon résztvevő, alkotni vágyó fiatalokról már többször írtunk. Készült itt rulettkerék, kard és pipa is. A fekete dióból készített tintát is megírtuk már. Ezt az iskola másik pedagógusa, Bánhidy Zoltán készítette a diákok segítségével. Legutóbb pedig merített papírt készítettek, hogy a fekete dióból előállított tintával tudjanak mire írni. A papír még meg sem száradt, amikor megmutatták a cuki maci terveit és alkotórészeit, ami a következő munkájuk lesz majd a Bedő barkácsszakköröseinek. Amint elkészül, arról is beszámolunk majd.