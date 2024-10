Egyszerűen és szorosan becsomagolt doboz hever a polgármester előtt az asztalon. – Azt már nem lehet kibontani – mondja. Mindjárt adják fel a postára. Pedig fotózni nagyon jó lenne valamit, ha már az egyik új termékükkel idén is nyerni szeretnének. Egy gyors telefon, az alpolgármester már szalad is a tavalyi nyertes termékért és az idei nevezővel. Egy tálcán egyensúlyozza a két-két lekváros üveget. De ez így még mindig nem fotó, mert sem ő, sem a polgármester nem akar szerepelni a képen.

Két Mónika, egy díj és az idei nevező. Kovácsné Tari Mónika és Vikartovszky Mónika a bordányi Legjava szociális szövetkezet kiváló lekvárkészítői az új feketeerdő lekvárt és a tavalyi „Kézműves Kiválóságok Díj 2023” nyertesét, a zserbó lekvárt mutatják. Fotó: Karnok Csaba

Egy újabb gyors telefon és már érkezik is Mónika és Mónika az üzemből. Az ő kezük munkájának gyümölcse a tavalyi győztes és az idei trónkövetelő lekvár is. Most, hogy végre van fotónk, elkezdhetünk beszélgetni a bordányi Legjava, a Homokhátság Szíve Zöldség- és Gyümölcsfeldolgozó Start Szociális Szövetkezet legújabb termékéről.

Tanács Gábor polgármester elmondta, a Legjava sikeresen szerepelt a budapesti Vidéki Hagyományok és Ízek Vásárán, ahol szövetkezetük különdíjas lett a, legnépszerűbb élelmiszer termékért díjazta a szervező, a Belügyminisztérium. A népszerűségről szólva büszkén hozzátette, hogy a sikerre való tekintettel komoly rendeléseik vannak. Egy nagy, nemzetközi multicég több ezer üveggel rendelt a bordányi termékekből dolgozóinak karácsonyra.

A bordányi szociális szövetkezet kézműves termékei országos üzletláncok polcain, kézműves- és ajándékboltokban is megtalálhatóak. A Legjava termékcsalád számos díjjal büszkélkedhet, legutóbb a „Kézműves Kiválóságok Díj 2023” versenyéről hozta el zserbó lekvárjuk a zsűri különdíját. Ezen felbuzdulva idén egyik újdonságukkal, a feketeerdő lekvárral indulnak. Ez egy korábbi szintén sikeres termékük, az étcsokoládés meggylekvár új receptúra szerint készülő változata, amit a Kézműves Kiválóságok versenyén a Magyarország Lekvárja kategóriában indítanak.