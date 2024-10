A felgyői óvodába két madáretetőt és három madárodút ajándékozott Gyovai Zsolt, aki már korábban is segítette a Csongrád környéki óvodákat és bölcsődéket. Most ismét példaértékű módon mutatta meg elkötelezettségét a közösség és a természetvédelem iránt, hogy a gyerekek közelebbről is megtapasztalhassák a madarak életének szépségét és fontosságát.

Odúkat és etetőket kapott a felgyői óvoda. Gyovai Zsolt nem először támogat óvodákat, bölcsődéket. Fotó: Szabó Viktor

Környezetbarát szemlélet a felgyői óvodában

– A keresztlányunk is ebbe az óvodába jár, így személyesen tapasztalhattam meg az intézmény környezetbarát szemléletét. A személyes találkozások alkalmával kiderült, hogy az ovi programjában hangsúlyosan jelenik meg a természetvédelem, és hogy a gyerekek nevelése is ezekre az értékekre épít. Ez az élmény adta az ötletet, hogy hasznos és maradandó ajándékkal támogassam az óvoda természetvédelmi törekvéseit. A pedagógusokkal egyeztetve így két madáretetőt és három madárodút adtam át, amelyeknek láthatóan nagyon örültek a gyerekek, akik azt is elmesélték, hogy minden évben etetik az állatokat és egy odúban tavasszal keltek is ki kismadarak – mesélte Gyovai Zsolt.

Kapcsolat a természettel

A felajánlásnak köszönhetően a gyerekeknek lehetőségük nyílik arra, hogy első kézből figyelhessék meg a madarak életét, és közvetlen kapcsolatba kerülhessenek a természettel, támogatva ezzel a jövő nemzedékeinek környezettudatos nevelését és az óvoda zöld programjának folytonosságát.