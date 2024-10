Kívülről is megszépül 57 perce

Kipofozzák a Félkrajcáros Éttermet Pusztamérgesen

Két évvel ezelőtt adták át a háromszázötven adagos melegkonyhát és nyolcvan fő befogadására alkalmas éttermet Pusztamérgesen. Újra pályázott az önkormányzat, nyertek és most kívülről is megújul a vendéglátóhely. Rendezvénysátor is lesz.

Arany T. János Arany T. János

Ismét dolgoznak a Pusztamérges főutcáján található Félkrajcáros Étterem és Főzőkonyhán, de most csak kívülről. Belülről már korábban megújult az egység. Két éve márciusban adták át a 350 adagos melegkonyhát és a hozzá tartozó 80 fős éttermet, ami egy 198 millió forintos pályázati forrásból valósult meg. A kívülről is megújuló pusztamérgesi Félkrajcáros Étterem új rendezvénysátrát alapozzák Batik Tamás, a kivitelező cég ügyvezetőjének jelenlétében. Fotó: Karnok Csaba Az első pályázatot még a gazdaságélénkítő programban mi nyertünk annak idején – mondta Papp Sándor, Pusztamérges polgármestere. Ez akkor azt jelentette, hogy egy teljesen új konyhát és éttermi részt építettek, de magához az épülethez kívülről nem nyúltak. A polgármester nagy örömmel hozzátette, az elmúlt időszakban sikerült egy közel 110 millió forintos Terület- és Településfejlesztési Operatív Programos pályázatban összeszedniük a szükséges összeget, ami a külső felújításához szükséges. A munkálatok jó ütemben haladnak, az épület fel van állványozva. Amikor ott jártunk, éppen a rendezvénysátor alapját alapozták Batik Tamás, a kivitelező cég ügyvezetőjének jelenlétében. Kívülről is megújul a pusztamérgesi Félkrajcáros Étterem. Fotó: Karnok Csaba A munkálatokról a polgármester elmondta, az épület teljes tetőcserén megy át, leszigetelik, majd lefestik a külső homlokzatot, felépítenek egy 8x24 méteres rendezvénysátrat, új kerítést építenek és további parkolókat alakítanak ki. A munkálatok határideje év vége, december 31., de mint Papp Sándor mondta, a kivitelezőtől úgy értesült, jóval hamarabb, november elejére elkészülhetnek a felújítással. Új konyha a régi étteremben Pusztamérges a Belügyminisztérium által kiírt gazdaságélénkítő programban 198 millió forintot nyert, amit egy 350 adagos melegkonyha és egy 60-80 fős étterem kialakítására költöttek. A beruházáshoz az önkormányzat évekkel ezelőtt megvásárolta a COOP Zrt-től a régi Sellő Étterem épületét 16 millió forintért, amit öt év alatt fizetnek ki az üzletláncnak. Ezt Pusztamérges saját zsebből fizeti.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!