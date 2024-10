Papp Sándor, Pusztamérges polgármestere legutóbbi találkozásunk alkalmával beszélt a faluban folyamatban lévő beruházásokról, felújításokról. Ezek között említette többek között a Pusztamérgesi Hétszínvirág Óvoda felújítását.

80 millió forintból újul meg a pusztamérgesi óvoda. Fotó: Karnok Csaba

Teljesen megújul a pusztamérgesi óvoda

– Ez egy 80 millió forintos beruházás, szintén pályázati forrásból valósul meg. Meg is kérdeztem az intézményvezetőt, a főigazgatót, hogy erről beszélhetek-e, azt mondta, nyugodtan – mondta a polgármester, majd átsétáltunk a hivatal mellett található épülethez és kívülről megtekintettük a munkálatokat. A felújítás miatt a Fő utca érintett szakaszát elkerítették. A polgármester azt mondta, gyakorlatilag az egész óvoda teljesen megújul. A kerítésen még dolgoznak, energetikailag is modernizálják az épületet, napelemeket helyeznek majd el a tetején. Bent felszedték a laminált parkettát, újra betonoztak alatta és az elektromos hálózatot is a kor igényeinek megfelelőre cserélték.

Pusztamérgesnek jelenleg 26 óvodása van, amivel elégedett a polgármester.

– Úgy gondolom, hogy a mostani viszonyokhoz képest ez nagyon jó eredmény, mert volt olyan időszak úgy 6-7 évvel ezelőtt, amikor olyan kevesen voltak, hogy a a képviselő-testületnek össze kellett vonni az addigi két csoportot. A mostani létszám teljesen rendben van – mondta a polgármester.