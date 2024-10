Kétmillió forintot nyert az E.ON Föld bajnokai pályázatán a hódmezővásárhelyi Szabadság téri Óvoda klímabarát kertje. A pénzből a már most is gyermekbarát udvarukat esőkertté, klímabarát tankertté alakítják: lesz mini erdő, kerti tó, megújul egyebek mellett a fűszernövény rész, a komposztáló.

Az E.ON idén is tudásátadó szakmai nappal kötötte össze a Föld bajnokai díjátadó gálát. Fotó: E.ON

A 400 pályázatot olyan zsűritagok értékelték, mint például Ürge-Vorsatz Diána. Az ismert klímakutató szeretné, ha a győztesekből épülne egy Föld bajnokai közösség, amelynek tagjai inspirálhatnak más oktatási intézményeket arra, hogy bátran álljanak elő új, megvalósítható ötletekkel. Ezzel nem csak a gyerekek kerülnek közelebb a természethez, a környezeti problémáik megoldásához, hanem bevonva a közösségeket, egy egész falunak, városnak építhetünk egy jobb, élhetőbb, egészségesebb jövőt.

Gondolata egybevág az olvasóink által tavaly az Év emberének választott Bozókiné Szabó Ildikó óvodapedagógus, a Klímanócskák program alapítójának munkájával. A szakember fenntarthatósági pedagógiai programját kezdetektől a családokra, a közösségekre építi. Azok a legfiatalabb óvodások, akik most szeptemberben csatlakoztak Klímanócskák csoportokhoz, a napokban tettek fogadalmat a Föld védelmére. A vegyes csoportok óvodásai együtt ültették el biodiverz előkertjükbe azokat az árvácskákat, amelyeket az egyik nagymamától kaptak. Minden óvodás egyet-egyet.

Az E.ON idén is tudásátadó szakmai nappal kötötte össze a Föld bajnokai díjátadó gálát. A budapesti eseményen az elmúlt évi és az idei nyertesekkel is találkozhattak az érdeklődők, hogy a már megvalósult vagy most induló nyertes programok kapcsán ötleteket, tapasztalatokat szerezhessenek saját elképzeléseik megvalósításához. A Föld bajnokai pályázat díjazott zöld programjait mostantól bárki megismerheti, ötletet és inspirációt merítve az óvodai és iskolai programokat bemutató kisfilmekből.