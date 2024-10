Saját forrásból folytatja az algyői településvezetés a főutca felújítását. Molnár Áron polgármester elmondta, hogy éveken át próbáltak állami forrást szerezni a Magyar Közút Nzrt. vagyonkezelésébe tartozó út felújítására mindenekelőtt a közlekedésbiztonság fokozása érdekében. A Kastélykert és a Vásárhelyi utca négy kilométer hosszú.

Kerékpáros nyomot is felfestenek a közlekedésbiztonság növelése érdekében. Látványterv: algyői önkormányzat

Gyalogos átkelőhelyeket alakítottak ki

Az Élhető települések pályázati program keretében elnyert forrásból az út több csomópontját a közelmúltban már fel tudták újítani, egy lassítószigetet és három gyalogos átkelőhelyet alakítottak ki.

– A településkapunál építtettünk egy lassítószigetet, a Kuktor köz és a főutca találkozásánál pedig egy gyalogátkelőhelyet, ez a szakasz az iskolához vezető út fontos része. A Téglás utca és a Kastélykert utca kereszteződésénél is történt egy csomóponti felújítás, gyalogátkelőhelyeket alakítottunk ki, illetve kiépítettük az ahhoz vezető járdákat. Továbbá a Kastélykert és a Szamóca utca találkozásánál az úgynevezett S-kanyarunkat újítottuk fel, ott is gyalogátkelőhelyet alakítottunk ki és az aszfaltot is megújítottuk – részletezte a nagyszabású projekt első ütemének tartalmát Molnár Áron polgármester.

Növelik a közlekedésbiztonságot

Az algyői főutca felújításának szükségességét a Magyar Közút is sem vitatta, ám további forrásokat nem állt módjukban biztosítani a rekonstrukcióra. A képviselő-testület ezért kezébe vette az ügyet, és megszavazták, hogy saját forrásból finanszírozzák a további felújításokat.

A polgármester elmondta, hogy hamarosan kezdődhet a második ütem, azaz a bekötőúttól a Téglás utcáig terjedő, egy kilométeres főutcaszakasz felújítása. A rekonstrukció után a gépjárműveknek már nem kell kerülgetniük a kerékpárosokat.

– Ennek az útszakasznak a felújítási költsége 318 millió forint. 7,5-8 méteresre szélesítjük az utat, amelyet szegővel is ellátunk és az útburkolatot is felújítjuk. Emellett az út mindkét oldalán kerékpározásra kijelölt és alkalmas kerékpársávot fogunk kialakítani – fejtette ki Molnár Áron, aki kedden írta alá a közbeszerzési eljáráson nyertes céggel a szerződést. A kivitelezési munkálatok egy-két héten belül el is kezdődnek és a tervek szerint három hónap alatt befejeződnek.