A gombamérgezéses esetek száma tízszeresére emelkedett az átlagoshoz képest az elmúlt egy-másfél hónapban. Már az általunk megkérdezett szakellenőrnél is jártak bevizsgáláson olyanok, akik korábban már túlestek egy hányásos-hasmenéses tünetekkel járó toxikózison, miután megették a maguk szedte vadon termő gombákat. Pogány Judit szerint a covid óta különösen népszerű a gombászás, sokan rekreációs céllal járják a természetet az őszi szezonban. Fontos lenne, hogy alapszinten tudjuk, mit szabad és mit nem összegyűjteni, de legalább a gyilkos galócát ismerjük fel. Főként, hogy idén nagy tömegben van jelen a halálos gombafaj az egész országban: egyetlen termőtest négy felnőtt embert képes megölni.

A gombamérgezést kockáztatja az, aki megfelelő ismeret nélkül gyűjti a vadon termő fajokat. Fotó: Karnok Csaba

A gombamérgezés veszélyei

A legveszélyesebb fajok – mint például a gyilkos galóca, fehér galóca, fenyves sisakgomba – méreganyaga sejtszinten hat, hosszú lappangási idővel, ezért alattomos. Az első tünetek a fogyasztást követően 6-24 órával jelentkeznek hányással, hasmenéssel. Utána látszólag átmeneti javulás jön, de a méreganyag már felszívódott a májat károsítva. Ha nincs időben ellátás, a mérgezés halálos.

Más típusú méreganyagok az idegrendszerre hatnak – mint például a mezei tölcsérgomba, bizonyos susulykafajok esetében –, ezeket a gombákat elfogyasztva paraszimpatikus idegrendszeri tünetek jelentkeznek, mint izzadás, remegés, beszűkülő pupilla, vérnyomáscsökkenés. Vannak még gyomor-bélrendszeri tünetekkel, hányással és hasmenéssel járó fajok. Az utóbbi tünetek gyorsan jelentkeznek, és a mérgezést egy egészséges ember kiheverheti egészségkárosodás nélkül, de tartós gombaundor alakulhat ki az esetet követően. Pogány Judit elmondta: vittek már hozzá bevizsgálásra mérgező gombákat, gyilkos galócát idén még nem.

A gombamérgezéshez hasonló tüneteket okozhat, ha nejlonba szedett és abban gyorsan megromló gombából készült ételt fogyasztunk. Fotó: Karnok Csaba

Bőséges termés, ritka fajokkal

Az elhúzódó nyári kánikula és aszály utáni nagyobb mennyiségű szeptemberi esővel magyarázható az idei bőséges gombatermés Pogány Judit szerint is. Nagy számban bukkantak a felszínre a termőtestek, néhol ritkább fajok is. Ráadásul az ehető gombák úgynevezett tévesztő párjai még a rutinosabb gyűjtőket is könnyen rászedhetik. Az ártalmatlan és jóízű mezei szegfűgombával párhuzamosan termett például a rá nagyban hasonlító, ám mérgező mezei tölcsérgomba. Többen szedtek belőle a szegfűgomba közé. A másik gyakori, szintén réteken és legelőkön nagy tömegben megjelenő faj a karbolszagú csiperke, amely nagyon hasonlít az ehető csiperkefélékre. A szakellenőr tapasztalata szerint sokan nyitottak és érdeklődők, meghallgatják a tanácsokat, mások viszont újra és újra leszedik ugyanazokat a nem ehető fajokat.