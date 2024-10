– A legtöbb adományozás,, így a mostani is szülői kezdeményezésre indult – osztotta meg a Délmagyarországgal tapasztalatait Koczkás Anikó, a Csongrád-Csanád Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat makói tagintézményének igazgatója annak kapcsán, hogy kedden is érkezett hozzájuk a Continental helyi üzeme – vagy ahogy Makón emlegetik, a gumigyár – jóvoltából. Korábban is kaptak magánadományozóktól, vállalkozásoktól különböző eszközöket. Az igazgató szerint ezekből sosem elég, mert a cél az, hogy a gyerekek számára a fejlesztő foglalkozás jelentsen pozitív élményt, tudjanak játékos formában gyakorolni, fejlődni.

Koczkás Anikó, a makói szakszolgálat igazgatója és a gumigyár első embere, Hrubi József. Fotó: Szabó Imre

A gumigyár igazgatója maga hozta el

Az érintett szakemberekkel konzultálva beszerzett eszközök közül jó néhányat már kedden elhoztak. Ezeket Hrubi József, a Continental makói gyárának igazgatója munkatársai társaságában saját autójával hozta a szakszolgálat épületéhez. Egyebek között logikai és társasjátékokat, az egyensúlyérzéket, a mozgást és a mozgáskoordinációt fejlesztő modern eszközöket vásároltak. Koczkás Anikó mindezt kedves szavakkal és egy oklevéllel is megköszönte. Mint fogalmazott, kollégái mindegyiket használni tudják majd.