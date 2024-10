Lelkesen gyülekeztek az Alföldi Agrárszakképzési Centrum Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium diákjai, hogy a nemzetközi gyalogló naphoz csatlakozva sétáljanak egyet a tanulmányi erdőben és közben érdekes feladatokat oldjanak meg.

Az idő kiváló, a hangulat emelkedett. Az ásotthalmi erdészeti iskola diákjai is csatlakoztak a gyalogló naphoz. Fotó: Bánhidy Zoltán

A nemzetközi mozgalmat a Rio de Janeiro-i Föld-konferenciához kapcsolódva indították útjára 1992. június 7-én. 1995-ben már a Föld összes kontinensén rendeztek gyalogló napot, hazánk 1999-ben lépett a rendező országok sorába. A rendezvénysorozat célja, hogy a lehető legtöbb embert mozgósítsa a rendszeres testmozgás érdekében.

A 30 diák között a kilencedikesek mellett felsőbb évesek is képviseltették magukat. Az idő kiváló volt, a hangulat emelkedett. A fiatalok négy fős csapatokban feladatokat hajtottak végre a hét kilométeres séta közben. A célbadobásnál egy faágra rögzített cintányért kellett eltalálni, ami hangosat csendült az erdőben. A Négyökrű-réten ostorcsattogtatás-bemutató volt, volt mini íjász távlövő verseny is. Állathang-felismerő verseny és úgynevezett Kim-játék is volt, aminek lényege, hogy bizonyos tárgyakat, vagy a látottakat kell megjegyezni, majd beszámolni róla. A diákok és kísérőtanárok sötétedés előtt értek vissza a kollégiumba.