Hadisír karbantartást végeztek a Magyar Honvédség katonái és tartalékosai kadétokkal kiegészülve szerdán a szegedi Belvárosi Temető református részében.

Négy sírt, illetve sírcsoportot és környékét szépítették meg a hadisír karbantartó napon. Fotó: Gémes Sándor

Emléküket nem feledhetjük

„Kárpátok hegyén védte szép hazáját. Most e temetőben nyugszik a hős teste. A hazáért élni, – meghalni is édes. Emlékét hát – soha senki ne felejtse!” – olvasható Szücs András sírkövén a felirat, aki a 26-os gyalogos ezred katonájaként 1915 márciusában vesztette életét. A sírkőre azt is rávésték, hogy szerető szülei temették el a nyolc nap híján 22 éves hős katonát. Sírok tucatjai ölelik körbe nyughelyét az első világháború hősi halottjainak sírkertjében.

Évente három hadisír karbantartó napot szerveznek

Borbás Sándor főhadnagy elmondta, hogy a Magyar Honvédség évente három alkalommal, márciusban, májusban és halottak napja közeledtével rendez hadisír karbantartó napot.

A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 12. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda a szervezője a hadisír karbantartó napnak, segít a 46. Heim Géza Területvédelmi Zászlóalj két katonája, valamint iskolai közösségi szolgálat keretében két kadét, akik a Kratochvil Károly Honvéd Középiskolából érkeztek. Továbbá a Magyar Tartalékosok Csongrád-Csanád vármegyei elnöke, Vajda Zoltán tartalékos szakaszvezető is segédkezik a munkában

– sorolta a résztvevőket Borbás Sándor főhadnagy.

Folyamatosan keresik az azonosítatlan hadisírokat

Szerdán négy sírcsoportot és környékét szépítették meg. Levelet gereblyéztek, kicserélték az elhasználódott nemzetiszín szalagokat a sírokon, továbbá mécseseket gyújtottak és koszorúkat helyeztek el. Borbás Sándor arra is kitért, hogy a Hadkiegészítő és Toborzó Iroda folyamatosan monitorozza vármegye szerte a még be nem azonosított hadisírokat. Vajda Zoltán körülbelül 3500-ra becsülte a hős katonák vármegyei sírjainak számát.

Kadétokat azért hozunk mindig magunkkal, mert egyrészt jó alkalmak ezek számukra az előírt közösségi szolgálat óráinak gyarapítására. Másrészt pedig fontos, hogy erősítsük magyarságtudatukat, ápoljuk és őrizzük a háborúkban elesett hős katonák emlékét

– zárta a beszélgetést Borbás Sándor.