Az idei párizsi paralimpián sportlövőként versenyző Rescsik Csaba volt a Vásárhelyen megrendezett Országos Haditorna Verseny vármegyei fordulójának egyik meghívott vendége október 25-én, pénteken délelőtt.

Az Országos Haditorna Versenyen egymással és önmagukkal is versenyeztek a vármegyei középiskolások. Fotó: Tábori Szilvia

A fiatal paralimpikon kétéves korában egy balesetben vesztette el mindkét lábát, ám így is több, mint teljes életet él. Azért, hogy megerősítse a felsőtestét, több sportágat is kipróbált: kezdetben ülőröplabdázott, majd a parakajakba is belekóstolt. Végül a sportlövészetben találta meg önmagát a kerekesszékes parasportoló. A fiatal versenyző 18 évesen egy franciaországi kvalifikációs versenyen szerezte meg a Magyar Paralimpiai Csapat első párizsi kvótáját. A 2024-es játékokon összetett puskában ötödik helyen végzett.

Haditorna verseny paralimpikonnal

– A hazámat képviselni egy világversenyen, felemelő érzés. Csakúgy, mint megszólítani a haditornán versenyző fiatalokat és átadni nekik azt, hogy hozzám hasonlóan mennyi mindent kaphatnak a sporttól. Fejlődik az ember kitartása, állóképessége, megtanuljuk mi a valódi fegyelem. És sorolhatnák számos olyan további készséget, amelyet nem csak a sportversenyeken, de a tanulmányok során, a munka világában is kamatoztathat az ember. Fontos tapasztalat, hogy rugalmasan, bármilyen helyzethez alkalmazkodva a maximumot tudjuk nyújtani – nyilatkozta lapunknak Rescsik Csaba a vásárhelyi laktanyában tartott Országos Haditorna Versenyen.

Diákok ezrei a haditornán

Az idén tizedik alkalommal megrendezett Országos Haditorna Verseny évről évre egyre népszerűbb a fiatalok és a középiskolák körében. Tavaly országosan 260 iskolából 340 csapat 1360 diák vett részt az eseményen. Vannak tanulók, akik évről évre visszatérnek a megmérettetésre. De a verseny történetében arra is volt nem egy példa, hogy egy fiatal a haditorna versenyen találkozott először a magyar honvédséggel, majd tanulmányai befejezése után a katonai pályát választotta. Az október 25-i Csongrád-Csanád vármegyei döntőben 16 csapat versenyzett, köztük vásárhelyi, makói, kisteleki, szegedi, csongrádi és szentesi középiskolásokkal.