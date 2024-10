Tök jó halloween címmel hirdet a Veres Péter Faluház programot Eperjesen.

Október 29-én, kedden 15-től 20 óráig lesz borzongató kézműveskedés, dermesztő fotófal, halloweeni világító tetkó. Az éhséget rémsütivel csillapíthatják a résztvevők, akik akár tököt is faraghatnak, kísérteties játékokon, vagy bátorságpróbán is részt vehetnek. Csokit vagy csínyt címmel több állomásos édességgyűjtő túra is indul a faluban. A jelmezes táncos őrület sem marad ki a programból.