A derekegyházi Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtár halloween partit szervez a helyi gyerekeknek október 30-án, szerdán 16 órától. Lesz cukorkakeresés zseblámpa fénye mellett, a zseblámpát mindenkinek magának kell vinnie. A szellemesen jó játékok, a rejtélyek szobája is hívogató programnak ígérkezik. Varázslatos kézműveskedéssel és jelmezversennyel is készülnek a szervezők.

Halloween partit rendeznek a településen. Illusztráció: Shutterstock

Meghirdetik a Legtökösebb tök versenyt is, amihez otthon kell elkészíteni a töklámpást. Október 31-én, csütörtökön pedig a Csokit vagy csínyt játékkal folytatódik a halloweeni buli, amire előzetesen kellett regisztrálni. A résztvevők jelmezben járják be a falu utcáit, a plakát szerint hátborzongató helyszíneket keresnek fel, útközben több helyszínen csokit is kapnak a gyerekek.