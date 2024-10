A Tömörkény utcai beruházás közelgő befejezéséről, többek között az új, halszálkás parkolóról Czirbus Gábor alpolgármester, az érintett körzet önkormányzati képviselője számolt be legutóbbi lakossági fórumán. A munka indulásáról a nyáron adtunk hírt – azért, mert akkor átmenetileg a közlekedést is korlátozni kellett. A nagy forgalmú belvárosi utca jelenleg járható. A út bal oldalán lakótelepi házak állnak, főtér felőli oldalánál található a nagy posta és a kereskedelmi technikum, utóbbi mellett pedig a Hagymaház.

Halszálkás parkolókat alakítottak ki a makói Tömörkény utcában. Fotó: Szabó Imre

Halszálkás lett a parkoló

Ez lett a makói belváros egyik legélhetőbb utcája

– mondta a beruházás eredményéről Czirbus. Elhangzott, a makói városközpontban egyre több az autó, ezért az önkormányzat igyekszik újabb és újabb parkolókat létesíteni, de úgy, hogy lehetőleg a zöldterület se csökkenjen. Ezért a Tömörkény utcát teljesen áttervezték: a parkolóhelyeket halszálkás elrendezésben festették fel, aminek köszönhetően lett kilenc új hely, térburkolatként pedig ismét gyeprácsot használtak, hogy kinőhessen köztük a fű. Néhány korhadt, balesetveszélyes fát ugyan ki kellett vágni, ezeket azonban az elkövetkező hetekben pótolják.

Ezzel együtt a hulladékgyűjtő szigetek alját kibetonozták, új konténereket szereztek be és védőbokszokat telepítettek köréjük. Az alpolgármester a lakossági fórumon ennek kapcsán arról is beszélt: a belvárosban is komoly probléma az illegális hulladéklerakás. A megjelenteket arra biztatta, készítsenek fotót a szemetelőkről, hogy az önkormányzat eljárást tudjon indítani ellenük.