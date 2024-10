Herczeg Sándor politológus szerint Márki-Zay Péter kastéllyal kapcsolatos „hazafi megnyilvánulása” érzelmi manipuláció.

Hódmezővásárhely szeretné tulajdonba kapni a szabadkígyósi Wenckheim-kastélyt. Herczeg Sándor szerint tévúton jár az önkormányzat. Fotó: Havran Zoltán/MW

A közgyűlési tagok többsége még csak nem is járt a Wenckheim-kastélyban

– A döntést támogató képviselőknek csaknem kivétel nélkül fogalmuk sincs semmiről. Nagyon úgy néz ki, hogy még csak a helyszínen sem jártak soha. Mégis megszavazták, ami eleve nonszensz. Ennek az ügynek ugyanis Hódmezővásárhely érdekei szempontjából az égvilágon semmi köze sincs az érzelmekhez, mivel Hódmezővásárhelyen nincs egyetlen Wenckheim-leszármazottat sem. Értem én a polgármester „magyar hazafi”-megnyilvánulását, csakhogy ez érzelmi manipuláció, sőt mániás Lázár-fóbia – értékelte a vásárhelyi közgyűlés döntését Herczeg Sándor politológus a közösségi oldalán. Érvei szerint Márki-Zay Péternek tudnia kellene, hogy az ilyen kastélyok 1945 előtti tulajdonosai a hazai arisztokrácia legtehetősebb tagjai voltak, ami különösen igaz a Wenckheim családra. A kastélyokat nem maga az épület, hanem a gazdaságokból származó jövedelem tartotta el.

Több milliárdba kerülne a felújítás

– Érdemes elolvasni azt a cikket, amelyben gróf Károlyi György az egykor a családja birtokában lévő fehérvárcsurgói kastélyról beszélt. Ezt mondta, „Ez a kastély nekünk soha az életben egy fillér profitot nem fog hozni. Már az is csoda lenne, ha a felújításkor betett pénzünket visszahozná a működés. Egy olyasvalamit hoztunk itt létre, ami jó az országnak, és ami számunkra is érzelmileg értéket képvisel.” Álláspontja tökéletesen érthető, hiszen a kastélyt az ősei építették, nyilvánvaló, hogy érzelmileg ragaszkodik hozzá még akkor is, ha ő maga már 1947-ben távozni kényszerült Magyarországról, majd Párizsban élt. Tiszta és nemes szándék, hogy mindent megtesz az épületért. Csakhogy ő elsősorban a saját pénzét, külföldi munkája során szerzett megtakarításait tette bele. Minden megbecsülést megérdemel ezért – fogalmazott Herczeg Sándor, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a szabadkígyósi kastélyban még mintegy 5 ezer négyzetméter területet kell felújítani a műemlékvédelmi előírásokat figyelembe véve, ami több mint 8 milliárd forintba kerülne, de ez nem hangzott el a közgyűlésen, pedig Herczeg Sándor meglátása szerint a lakosságra tartozott volna.