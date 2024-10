Kerékpárral közlekedem a városban és naponta több buszváró előtt is elhaladok. Némelyiknek katasztrofális az állapota. A Serháztérnél például egy buszváróban már csak a szentlélek tartja az elrozsdásodott keretben a maradék üvegtáblákat, amik még nincsenek kitörve. A buszváró két oldalán az üvegtáblák egy része már hiányzik, átfúj rajta szél. A faanyag is alapos felújításra szorulna. Ott gyerekek is szoktak a buszra várni, félő, hogy egyszer a nemtörődömség balesetet okoz. Ráadásul kosz is van a váróban, nem az idén lehullott levelek komposztálódnak a pad alatt