Lakott területen kívül vagyunk, az engedélyek rendben vannak. Felzúgnak a kis motorok, a drón propellerek rendesen huzatot csinálnak. Sárközi László, a Csongrád-Csanád Vármegyei Polgárőrség szakmai alelnöke, a Mórahalmi Önvédelmi Egylet Polgárőrség elnöke mutatta meg az új eszközt, amivel többek között a határt védik.

Senki sem menekülhet. A mórahalmi polgárőrök hőkamerás drónnal vesznek részt az államhatár védelmében. Fotó: Török János

A hőkamerás drónt az Országos Polgárőr Szövetségtől kapták és már néhány hónapja használják. – A polgárőr egyesületek alapfeladatként a módosított polgárőr törvény alapján az államhatár védelmében, és az illegális migráció megakadályozásában történő közreműködéssel összefüggésben, Magyarország területének határvonaltól, illetve a határjeltől számított 8 kilométeres sávon belül szolgálatot láthatnak el. A törvény idei változásával a feladataink közé bekerült az államhatár védelme és ezzel együtt kép és hangfelvétel készítésére is jogosultak vagyunk – magyarázta. A drón többek között ezt segíti. A migráció elleni küzdelem mellett kiváló az erdős részeken lévő illegális hulladéklerakók felkutatására, vagy eltűnt személyek keresésére is alkalmas az eszköz. És természetesen az időjárás függvényében a társszervekkel közösen az államhatár védelmére is.

A legutóbbi összevont, megerősített szolgálaton a polgárőrök a rendelkezésükre álló összes technikai felszerelést – éjjellátó kamera, hőkamera, szolgálati kutya, hőkamerával ellátott drón – használták. Magyar és a külföldi rendőrökkel, készenléti rendőrökkel, határvadászokkal, mezőőrökkel közösen több migránst is feltartoztattak.