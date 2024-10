Huszonöt éve, 1999-ben ballagott el a szegedi Arany János Általános Iskolából az az osztály, amelynek tagjai elsőként jártak végig nyolc évfolyamot az akkoriban újonnan épült intézményben. Ők elsős kisdiákként még egy vadonatúj épületben kezdhették meg tanulmányaikat.

Az 1999-es osztály volt az első, amelynek tagjai elsőtől nyolcadikig az Arany János iskolába jártak. Fotó: DM

Az angol tagozatos évfolyam szombaton osztálytalálkozót tartott. Mint mesélték, mindig összetartó közösség voltak – ez abból is kiderült, hogy a 25 fős osztályból most is eljöttek 22-en. Volt, aki emiatt utazást, más meglepetés születésnapi bulit rakott el más időpontra, hogy találkozhasson régi osztálytársaival. Az egykori diákokkal együtt ünnepelte az évfordulót egykori osztályfőnökük, Kónya Lászlóné, illetve a közösség kedvenc tanára, a matematika-informatika szakos Krevenka Antal. A találkozón ellátogattak egykori iskolájukba, majd egy étteremben idézték fel a közös emlékeket.