A 11 órai kezdésig megtelt a baksi faluház nagyterme, közel kétszázan foglaltak helyet a megterített asztaloknál az idősek világnapja alkalmából tartott rendezvényen.

A baksi időseket idén is műsorral és pörkölttel köszöntötték. Fotó: Imre Péter

Sokak összefogása kellett

Sokaknak kellett összefogni, együtt dolgozni ahhoz, hogy most közösen ünnepelhessük a baksi nyugdíjasokat

– mondta köszöntője elején Búza Zsolt, Baks polgármestere. Kitért arra, hogy az idősek világnapját 1991. október 1-jén ünnepelték meg először hivatalosan, erről 1990. december 14-én az ENSZ közgyűlése határozott. Községükben 2007-ben tartották az első ilyen összejövetelt, akkor azt a faluházban ülték és pár éves „kitérő” után a sportcsarnokból tértek vissza a nyitóhelyszínre, ahol kellemesebb, családiasabb hangulat alakulhat ki.

Hegymászáshoz hasonló az idősödés

– Az önök szorgalma, munkája, tudása nélkül ma nem lehetnénk itt, amit önök is a szülőktől, nagyszülőktől, dédszülőktől kaptak, és amit mi, a fiatalabb generáció képviselői is tovább szeretnénk adni. Ami azt is jelenti, nemcsak ilyenkor ünnepeljük és tiszteljük az időseket, hanem mindig, igyekszünk odafigyelni rájuk, átvenni, elsajátítani tudásukat, tapasztalataikat és bölcsességüket – szólt a megjelentekhez, hozzátéve: azért is, mert szeretnének a szépkorúakról gondoskodni, úgy, ahogy ők is gondoskodtak róluk.

A folyamatos idősödést a hegymászáshoz lehet hasonlítani: minél előrébb, magasabbra jutunk, elfáradunk és egyre nehezebben vesszük a levegőt, de addigra már sok tudást és tapasztalatot szerzünk az úton. És úgy látom, a jelenlévők nem öregek, hanem örökifjú emberek

– közölte Búza Zsolt.