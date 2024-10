Péntek délután öt óra előtt gyülekeztek a fiatalok családjukkal a ruzsai polgármesteri hivatal előtt. Ünnepi eseményre készültek, megalakult a Ruzsai Ifjúsági Önkormányzat. Tikvicki Imre, aki ifjú korában maga is ifjúsági képviselő volt, most felnőtt képviselő elmondta, a korábbi ifjúsági testület 2002 és 2010 között működött, két ciklust élt meg, majd aktivitás hiányában megszűnt. Nehéz volt motiválni és megszólítani a fiatalokat már akkor is.

Megalakultak. Ruzsa új ifjúsági önkormányzatának tagjai. Fotó: Karnok Csaba

Fotó: Karnok Csaba

Örömmel látom, hogy sok család aktív résztvevője a közösségi életnek, az ő gyerekeik vállalták, hogy újraélesztik ezt a testületet. Többször találkoztam velük, tulajdonképpen láttam felnőni őket. A fiatalok megszólítása tőlük lesz hiteles

– mondta a képviselő miközben ifjú kollégáira vártunk.

Az ifjúsági önkormányzat fontosságáról szólva Tikvicki hozzátette, Papp Renáta, ásotthalmi, Tanács Gábor bordányi és Sziráki Krisztián domaszéki polgármester is ifjúsági testületben kezdte politikai pályáját.

A Ruzsai Ifjúsági Önkormányzat képviselő-testülete délután megtartotta alakuló ülését a hivatal dísztermében. Az ülést Gyuris-Vetró Klára és Tikviczki Imre önkormányzati képviselők vezették. Ruzsa ifjúsági polgármestere Kügler Ede lett, a testületi tagok pedig Jáger Ádám, Sólya Kamilla, Dezső Botond, Fodor Vanessza, Kiri Petra, Lázár Réka, Vass Vencel és Szűcs Réka.